MotoGp: Marquez "Contento per l'ennesimo podio" (Di domenica 6 ottobre 2024) Il pilota del team Ducati Gresini ha chiuso terzo in Giappone MOTEGI (GIAPPONE) - "Sono molto Contento per questo ennesimo podio. Ieri non mi trovavo a mio agio con la gomma media al posteriore, ma, di fatto, oggi era l'unica soluzione percorribile per salire sul podio". Queste le parole di Marc Mar (Di domenica 6 ottobre 2024) Il pilota del team Ducati Gresini ha chiuso terzo in Giappone MOTEGI (GIAPPONE) - "Sono moltoper questo. Ieri non mi trovavo a mio agio con la gomma media al posteriore, ma, di fatto, oggi era l'unica soluzione percorribile per salire sul". Queste le parole di Marc Mar (Ilgiornaleditalia)

MotoGp: Marquez "Contento per l'ennesimo podio" - Il pilota del team Ducati Gresini ha chiuso terzo in Giappone MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) - 'Sono molto contento per questo ennesimo podio.(sport.tiscali)

Flavio Insinna debutta su La 7: “In tv faccio politica anche con un gioco” - “ Schierarsi costa? Si, costa, come accadeva anche per mio padre che faceva il medico e a volte non gli davano gli incarichi perché diceva quello ...(spettacoli.tiscali)

La vedova di Vaccarino a Fanpage: “Film ‘Iddu’ su Messina Denaro è l’ennesimo accanimento su mio marito” - La moglie di Antonio Vaccarino spiega a Fanpage.it perché non vedrà il film "Iddu" su Matteo Messina Denaro: "Si tratta dell'ennesimo ...(fanpage)