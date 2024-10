Morata fa pace con Corbetta, il sindaco: «Forse rimane. Non ho fatto nulla di male» (Di domenica 6 ottobre 2024) Alvaro Morata ha regalato una maglia rossonera al sindaco per mettere una pietra sopra al caso che ha visto protagonista l’attaccante del Milan e la sua nuova casa a Corbetta, alle porte di Milano. Marco Ballarini, sindaco molto attivo sui social, aveva salutato con entusiasmo l’arrivo del giocatore. Il quale però si era arrabbiato della «violazione di privacy» della sua famiglia, ritenendo di doversi cercare una nuova sistemazione. Ne era nato un bisticcio, con Ballarini – tifoso dell’Inter – poco incline ad abbassare i toni. Dopo il regalo di Morata attraverso Striscia la notizia, al Corriere della Sera il primo cittadino assicura che tutto è finito. E che Forse i Morata potrebbe non spostarsi. «Non lo so, Forse rimane. (Open.online) (Di domenica 6 ottobre 2024) Alvaroha regalato una maglia rossonera alper mettere una pietra sopra al caso che ha visto protagonista l’attaccante del Milan e la sua nuova casa a, alle porte di Milano. Marco Ballarini,molto attivo sui social, aveva salutato con entusiasmo l’arrivo del giocatore. Il quale però si era arrabbiato della «violazione di privacy» della sua famiglia, ritenendo di doversi cercare una nuova sistemazione. Ne era nato un bisticcio, con Ballarini – tifoso dell’Inter – poco incline ad abbassare i toni. Dopo il regalo diattraverso Striscia la notizia, al Corriere della Sera il primo cittadino assicura che tutto è finito. E chepotrebbe non spostarsi. «Non lo so,

