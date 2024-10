Monza-Roma termina 1-1: Dany Mota risponde a Dovbyk, proteste per un rigore su Baldanzi (Di domenica 6 ottobre 2024) La Roma non va oltre l'1-1 contro il Monza. All'U-Power Stadium la squadra di Juric frena e non riesce a conquistare i 3 punti, mettendo in evidenza diverse lacune sia difensive che (Di domenica 6 ottobre 2024) Lanon va oltre l'1-1 contro il. All'U-Power Stadium la squadra di Juric frena e non riesce a conquistare i 3 punti, mettendo in evidenza diverse lacune sia difensive che (Ilmessaggero)

Ilmessaggero - Monza-Roma termina 1-1 | Dany Mota risponde a Dovbyk proteste per un rigore su Baldanzi

Serie A, Monza-Roma 1-1: Mota risponde a Dovbyk - Finisce 1-1 la partita all’U-Power Stadium tra Monza e Roma, match valido per la settima giornata di Serie A. Succede tutto nel secondo tempo. . Passano nove minuti e arriva il pareggio del Monza con Dany Mota: Maldini serve Carboni sulla sinistra, il terzino crossa teso in area, e il portoghese ... (Lapresse)

Monza-Roma 1-1: Dovbyk bel gol, Pellegrini sciupone - . La squadra giallorossa nel primo tempo è sfortunata con Kone che coglie il palo, e sprecona con Pellegrini che si divora il vantaggio. La Roma pareggia per uno a uno contro il Monza. . Il gol giallorosso arriva con Dovbyk, che da solo mette in crisi la difesa avversaria. Poi però arriva il ... (Romatoday)

Roma, Mota pareggia e salva Nesta al Monza? Juric ora pensa all’Inter - La Roma pareggia 1-1 la sfida in casa del Monza e non trova la terza vittoria consecutiva. Nonostante le diverse occasioni, la Roma ha faticato a trovare il gol, con Svilar che ha dovuto impegnarsi su diverse conclusioni avversarie, tra cui un tentativo di Maldini. Dopo la sosta, i giallorossi ... (Inter-news)

Monza-Roma, caos nel finale: il rigore negato su Baldanzi e i fischi sotto al settore ospiti - Pari ancor più amaro per i giallorossi dopo il controverso episodio nell'area brianzola e la nuova contestazione da parte dei tifosi ...(corrieredellosport)

Caressa durissimo: “Rigore non concesso alla Roma? Non capisco e ora ci rinuncio” - In studio a Sky Sport, Fabio Caressa ha commentato un discusso episodio arbitrale di Monza-Roma: le sue durissime parole ...(fcinter1908)