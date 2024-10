Mondiale del fungo Oggi pomeriggio le premiazioni

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ildel, giunto alla decima edizione, si concludea Cerreto Laghi con la premiazione dei vincitori delle diverse categorie. Ieri alle 8 è iniziata la consegna dei pettorali (430 in tutto) presso la tensostruttura ai piedi delle piste dove è stata allestita la mostra micologica.alle 7 il ritrovo per partenza dei concorrenti dalla tensostruttura e dalle ore 8 alle 12 si svolgerà la gara; alle 15 l’apposita giuria provvederà alla premiazione dei vincitori, quindi festa finale con torta e brindisi per i 10 anni deldel. Per le vie di Cerreto mercato artigianale, mostre e musica itinerante, con la partecipazione del Gruppo storico di sbandieratori di Fivizzano. s.b. (Ilrestodelcarlino)