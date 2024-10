Moconesi muore bimba di un anno in casa dopo essere stata dimessa dall' ospedale procura apre indagine

(Di domenica 6 ottobre 2024) Si era sentita male già sabato sera, ma sembrava un piccolo mal. La chiamata dei soccorsi, la visita in pronto soccorso con l’ingresso in codice giallo, le dimissioni e il ritorno a. Oggi, però, la tragedia: una bambina di unappena si sente di nuovo male, e sempre per gli apparenti, (Ilgiornaleditalia)