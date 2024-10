Mo: Mauri (Pd), 'solidarietà agli agenti aggrediti a Roma' (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 set (Adnkronos) - "Tutta la nostra solidarietà e vicinanza agli agenti aggrediti e feriti durante la manifestazione di Roma." Lo dichiara Matteo Mauri, responsabile nazionale Sicurezza del Pd. "Le aggressioni violente contro le forze dell'ordine in piazzale Ostiense sono state evidentemente premeditate, come dimostra la dinamica dell'attacco e l'uso delle bombe carta, e sono state condotte da frange violente che si sono infiltrate nel presidio -prosegue il deputato dem-. Fatto che ha oscurato completamente il modo pacifico e collaborativo verso le autorità con cui tante persone avevano animato fino a quel momento la manifestazione". "Le Forze di Polizia hanno risposto alle aggressioni violente senza mai perdere il controllo della situazione e usando solo la forza necessaria per fermare gli assalti degli aggressori. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 set (Adnkronos) - "Tutta la nostrae vicinanzae feriti durante la manifestazione di." Lo dichiara Matteo, responsabile nazionale Sicurezza del Pd. "Le aggressioni violente contro le forze dell'ordine in piazzale Ostiense sono state evidentemente premeditate, come dimostra la dinamica dell'attacco e l'uso delle bombe carta, e sono state condotte da frange violente che si sono infiltrate nel presidio -prosegue il deputato dem-. Fatto che ha oscurato completamente il modo pacifico e collaborativo verso le autorità con cui tante persone avevano animato fino a quel momento la manifestazione". "Le Forze di Polizia hanno risposto alle aggressioni violente senza mai perdere il controllo della situazione e usando solo la forza necessaria per fermare gli assalti degli aggressori. (Liberoquotidiano)

