Mo | Herzog domani inizia visita comunità di confine di Gaza per anniversario 7 10

(Di domenica 6 ottobre 2024) Tel Aviv, 6 ott. (Adnkronos) - Il presidente israeliano Isaacinizieràun tour di tre giorni nelledidiper ricordare il primodegli attacchi del 7 ottobre. Lo ha comunicato il suo ufficio, precisando che il capo dello Stato visiterà i luoghi dell'attacco di Hamas, a partire dal festival musicale Nova, alle 6,29 del mattino. Sarà poi a Neve Eshkol, Magen, Nirim, Ein Hashlosha, Nir Oz, Kissufim, alla base di Re'im e al kibbutz Re'im e Be'eri. Concluderà la giornata alla stazione di polizia distrutta di Sderot per una cerimonia in onore dei caduti nella guerra in corso. L'8 ottobre,visiterà Alumim, Nahal Oz, Kfar Aza, Mefalsim, Yachini, Sderot, Nir Am, Erez, Netiv Ha'asara e la spiaggia di Zikim. (Liberoquotidiano)