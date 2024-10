Merc’ANT d’Autunno al Parterre Ultimo giorno per fare buoni affari e dare una mano al volontariato

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ildi Autunno, che si è riappropriato della sua sede naturale, si conclude oggi nella Sala dei Marmi delin piazza della Libertà a Firenze. Il, promosso da Fondazione ANT onlus, giunge quest’anno alla ventesima edizione ed è aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Tra i suoi tanti prodotti proposti al pubblico dai volontari Ant ci sarà l’occasione per trovare tante cose nuove e vintage come oggettistica, abbigliamento, casalinghi, biancheria per la casa, bigiotteria, borse, cosmesi, pelletteria, ceramica, prodotti eno-gastronomici (vino, olio, biscotti, caffè, cioccolata) e tanto altro, frutto della solidarietà di aziende e privati. Come ogni anno l’evento si avvale della collaborazione del Quartiere 2 e della Sezione Soci Coop Firenze Nord-Est. (Lanazione)