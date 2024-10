M5S, cresce pressing su Raggi: “Spieghi se sta sabotando Conte” (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Virginia Raggi Spieghi a questo punto se sta conducendo una guerra sotterranea per contrastare Conte e sabotare la costituente e soprattutto dica se è stata lei a favorire l'incontro tra Beppe Grillo e l'avvocato Pieremilio Sammarco". Nel Movimento 5 Stelle, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti beninformate, starebbe crescendo l'insofferenza nei confronti dell'ex (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Virginiaa questo punto se sta conducendo una guerra sotterranea per contrastaree sabotare la costituente e soprattutto dica se è stata lei a favorire l'incontro tra Beppe Grillo e l'avvocato Pieremilio Sammarco". Nel Movimento 5 Stelle, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti beninformate, starebbendo l'insofferenza nei confronti dell'ex (Periodicodaily)

M5S, cresce pressing su Raggi: "Spieghi se sta sabotando Conte" - Nel Movimento 5 Stelle, a quanto apprende l'Adnkronos, starebbe crescendo l'insofferenza nei confronti dell'ex sindaca di Roma: 'Spieghi se sta sabotando Conte' ...(adnkronos)

A Rovigo radioterapia oncologica eroga 12.000 prestazioni - Ogni anno, la struttura di radioterapia oncologica dell'Ospedale di Rovigo, eroga 12.000 prestazioni: già 8000 per il 2024. I pazienti seguiti sono circa un migliaio. Numeri che profilano l'attrattivi ...(ansa)

Guerra Russia Ucraina, le news di oggi 24 settembre - «Questo autunno determinerà cosa accadrà nella guerra. Insieme ai nostri partner, possiamo rafforzare le nostre posizioni come necessario per la nostra vittoria, la nostra vittoria condivisa, per una ...(lastampa)