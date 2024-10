Lobotka e la voglia di Napoli di Lukaku

(Di domenica 6 ottobre 2024)-Como e la partita di Stanislav: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “La partita con il Como è stata una masterclass, un esempio di onnipotenza. Ha fatto tutto, Lobo: ha difeso, attaccato, verticalizzato, allargato il gioco. Ha giocato per 89 minuti, toccando la palla 49 volte, vincendo tackle e tutti i duelli (7 su 7), ottenendo una percentuale altissima di passaggi riusciti, 35 su 39 tentati”. E’ tornato ‘Robotka’? Numeri che sono freddi e visibili a tutti, ma il calcio è pure sentimento e sensazioni, da far scattare tutti in piedi i 50mila presenti al Maradona venerdì sera e, come detto, pure Fabregas. Giocate che hanno esaltato il pubblico e velocizzato l’azione del, senza sosta soprattutto nel secondo tempo della partita del Como, quando ha alzato il pressing e di conseguenza il ritmo della manovra offensiva. (Terzotemponapoli)