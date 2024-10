LIVE – Varese-Tortona | Serie A1 2024 2025 basket DIRETTA

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida per la 2^ giornata dellaA1di. Dopo la sconfitta contro Brescia con ben 118 punti subiti, ma 94 realizzati, gli uomini di coach Mandole fanno il loro debutto casalingo alla ricerca della prima vittoria. Di fronte, una squadra che è partita molto bene in questa stagione, battendo Cremona all’esordio ma soprattutto vincendo anche nella prima giornata di Champions League contro il Chemnitz. La palla a due è fissata alle ore 16:40 di domenica 6 ottobre sul parquet dell’Itelyum Arena, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale. (Sportface)