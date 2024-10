LIVE – Varese-Tortona 95-105: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) (Di domenica 6 ottobre 2024) Il LIVE in DIRETTA di Varese-Tortona, sfida valida per la 2^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. Dopo la sconfitta contro Brescia con ben 118 punti subiti, ma 94 realizzati, gli uomini di coach Mandole fanno il loro debutto casalingo alla ricerca della prima vittoria. Di fronte, una squadra che è partita molto bene in questa stagione, battendo Cremona all’esordio ma soprattutto vincendo anche nella prima giornata di Champions League contro il Chemnitz. La palla a due è fissata alle ore 16:40 di domenica 6 ottobre sul parquet dell’Itelyum Arena, con Sportface che vi fornirà il LIVE di Varese-Tortona aggiornato in tempo reale. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida per la 2^ giornata dellaA1di. Dopo la sconfitta contro Brescia con ben 118 punti subiti, ma 94 realizzati, gli uomini di coach Mandole fanno il loro debutto casalingo alla ricerca della prima vittoria. Di fronte, una squadra che è partita molto bene in questa stagione, battendo Cremona all’esordio ma soprattutto vincendo anche nella prima giornata di Champions League contro il Chemnitz. La palla a due è fissata alle ore 16:40 di domenica 6 ottobre sul parquet dell’Itelyum Arena, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale. (Sportface)

LIVE – Varese-Tortona 85-98: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - it! Mancano pochi minuti al via della partita! The post LIVE – Varese-Tortona 85-98: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) appeared first on SportFace. La palla due è attesa tra poco, buon divertimento! 16:32 – Sul campo viene premiato Nicolò Martinenghi, varesino oro olimpico a Parigi 2024 16:30 – ... (Sportface)

LIVE – Varese-Tortona 69-61: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA Serie A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA Serie A1 PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Varese-Tortona 69-61__________________________________________ 4? – Si accende Kuhse, Tortona a -8, 69-61 3? – Altri ... (Sportface)

LIVE – Varese-Tortona 56-46: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - La palla due è attesa tra poco, buon divertimento! 16:32 – Sul campo viene premiato Nicolò Martinenghi, varesino oro olimpico a Parigi 2024 16:30 – Buon pomeriggio amici di Sportface. Il LIVE in diretta di Varese-Tortona, sfida valida per la 2^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. . Di ... (Sportface)

LBA - Openjobmetis Varese vs Bertram Derthona: diretta (87-98 37') - L’Openjobmetis Varese, reduce dalla sconfitta di Brescia nel derby lombardo, ospita la Bertram Derthona Tortona, che viene dai successi contro Cremona in campionato e contro Chemnitz ...(pianetabasket)

LBA - Openjobmetis Varese vs Bertram Derthona: diretta (75-85 31') espulso Alviti - L’Openjobmetis Varese, reduce dalla sconfitta di Brescia nel derby lombardo, ospita la Bertram Derthona Tortona, che viene dai successi contro Cremona in campionato e contro Chemnitz ...(pianetabasket)

Varese – Fossano in diretta - I biancorossi tornano al "Franco Ossola" per la settima giornata del Girone A di Serie D in cerca di un'altra vittoria casalinga ...(varesenews)