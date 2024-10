LIVE – Milano-Civitanova 0-0 (20-17): Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA (Di domenica 6 ottobre 2024) La DIRETTA testuale LIVE di Milano-Civitanova, partita valevole per la seconda giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. Il gruppo di Roberto Piazza, dopo la sorprendente sconfitta in tre set a Taranto, scende sul campo di casa per rialzare la testa e conquistare i primi punti. Serve però una grande prestazione per avere la meglio sui cucinieri di Gianlorenzo Blengini, che nella prima giornata hanno superato Padova in quattro set ed ora vanno a caccia di un altro successo importante per rimanere a punteggio pieno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.20 di domenica 6 ottobre all’Allianz Cloud (Palalido) di Milano. Sportface. (Di domenica 6 ottobre 2024) Latestualedi, partita valevole per la seconda giornata di andata del campionato didi. Il gruppo di Roberto Piazza, dopo la sorprendente sconfitta in tre set a Taranto, scende sul campo di casa per rialzare la testa e conquistare i primi punti. Serve però una grande prestazione per avere la meglio sui cucinieri di Gianlorenzo Blengini, che nella prima giornata hanno superato Padova in quattro set ed ora vanno a caccia di un altro successo importante per rimanere a punteggio pieno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.20 di domenica 6 ottobre all’Allianz Cloud (Palalido) di. Sportface. (Sportface)

LIVE – Milano-Civitanova 0-0 (6-2): Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - Il gruppo di Roberto Piazza, dopo la sorprendente sconfitta in tre set a Taranto, scende sul campo di casa per rialzare la testa e conquistare i primi punti. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA COMPLETO 2^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV Superlega 2024/2025: TUTTI I RISULTATI E LA ... (Sportface)

LIVE – Olimpia Milano-Sassari: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - . COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA Serie A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA Serie A1 PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Olimpia Milano-Sassari__________________________________________ The post LIVE – Olimpia Milano-Sassari: Serie ... (Sportface)

LIVE – Milano-Civitanova: Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - La DIRETTA testuale LIVE di Milano-Civitanova, partita valevole per la seconda giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15. 20 di domenica 6 ottobre all’Allianz Cloud ... (Sportface)