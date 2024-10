Lispia vittoria in trasferta e Heidenheim battuto Basta un gol

(Di domenica 6 ottobre 2024) Il Red Bull Lipsia vince per 1-0 contro l’Heideinheim e rialza la testa dopo la rimonta subita in maniera clamorosa dalla Juventus. L’Inter osserva perché i tedeschi saranno avversari di Champions League. AVVERSARI – Il Red Bull Lipsia batte per 1-0 l’ine si gode la sosta con un successo in campionato. Reazione importante alla sconfitta deludente in Champions League in superiorità numerica contro la Juventus. Partita molto equilibrata alla Voith-Arena decisa nel secondo tempo da Lois Openda, che ha sfruttato al meglio il passaggio vincente di Antonio Nusa. La squadra di Marco Rose guadagna la vetta della classifica con 14 punti nelle prime 6 gare di Bundesliga: il Bayern Monaco ha una partita in meno e giocherà alle ore 17.30. L’Inter osserva perché il 26 novembre aspetta la partita europea a San Siro contro il Red Bull Lipsia. (Inter-news)