Lavori di Open Fiber strade da risistemare

(Di domenica 6 ottobre 2024) Un lettore, Rossano Tintoni, ha segnalato che a Savignano sul Rubicone, nel quartiere Cesare, dopo idi, che sta collocando le linee della fibra, le"sono tutte stagliuzzate per le canaline ma non rimesse in pristino se non con della terra rossa che ovviamente alle prime piogge sparisce e restano solo buche. Veramente incredibile che non si sia preteso, come di norma avviene, che i tagli fossero coperti con del manto di asfalto, in modo da lasciarlo come prima dei. Ma vi sembra normale?". Rossano Tintoni quasi un mese fa ha scritto anche a tre assessori comunali di Savignano sul Rubicone: Roberta Armuzzi, Francesca Castagnoli e Stefania Morara. Dice l’assessora Francesca Castagnoli: "Abbiamo già avuto un incontro tecnico conche ci ha assicurato che tutti gli interventi verranno ripristinati". e. p. (Ilrestodelcarlino)