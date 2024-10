L’Apu è davvero grande, espugnato il Pala Gianni Asti di Torino con una vittoria travolgente (Di domenica 6 ottobre 2024) L’Apu Old Wild West Udine espugna il Pala Gianni Asti e conquista la sua prima vittoria in trasferta di questa stagione sportiva. I bianconeri si impongono con il risultato di 58-84 contro Reale Mutua Torino. Tra i bianconeri l’MVP della partita è stato ancora una volta Anthony Hickey, con una (Di domenica 6 ottobre 2024)Old Wild West Udine espugna ile conquista la sua primain trasferta di questa stagione sportiva. I bianconeri si impongono con il risultato di 58-84 contro Reale Mutua. Tra i bianconeri l’MVP della partita è stato ancora una volta Anthony Hickey, con una (Europa.today)

L’Apu è davvero grande, espugnato il Pala Gianni Asti di Torino con una vittoria travolgente - L’Apu Old Wild West Udine espugna il Pala Gianni Asti e conquista la sua prima vittoria in trasferta di questa stagione sportiva. I bianconeri si impongono con il risultato di 58-84 contro Reale Mutua Torino. Tra i bianconeri l’MVP della partita è stato ancora una volta Anthony Hickey, con una... (Udinetoday)

Serie A2, all’Apu non riesce il colpo al PalaFlaminio contro Rimini - L’Apu Old Wild West Udine non riesce a espugnare il Palasport Flaminio alla prima di campionato. RivieraBanca Basket Rimini vince con il risultato di 85-71 di fronte al proprio pubblico. Appuntamento a mercoledì 2 ottobre per la prima di campionato al Carnera alle 20.30 contro HDL Nardò Basket... (Udinetoday)