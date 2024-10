L' Annunciata e il Salvator Mundi di Antonello da Messina raccontato da Vittorio Sgarbi

(Di domenica 6 ottobre 2024) Sembra incredibile che un’opera fondamentale dell’arte italiana, essenziale per la pittura a Venezia e in Sicilia, concepita intorno al 1475, sia stata nascosta per quattro secoli, e sia riapparsa soltanto nel 1899, quando il direttore della Biblioteca comunale di Palermo, il grande studioso e ricercatore Gioacchino Di Marzo, vide con grande stupore e riconobbe il dipinto a casa del sacerdote Vincenzo Di Giovanni. (Iodonna)