Lancette indetro di un' ora e giornate più corte | ecco quando torna l' ora legale

(Di domenica 6 ottobre 2024) Stanno per finire le"lunghe" garantite dall'ora, in vigore dallo scorso 31 marzo. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre scatta infatti l'ora solare: alle 3 di notte leandranno spostate indietro di un'ora, riportandole quindi sulle 2:00. In questo modo, oltre a (Ravennatoday)