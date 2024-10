La rupe Sermosi cede ancora Era stata messa in sicurezza

(Di domenica 6 ottobre 2024) L’alluvione non ha lasciato in pace la Riviera del Conero, anzi, oltre agli allagamenti sofferti soprattutto dalla zona di Marcelli e il crollo di una porzione di falesia tra Numana e Sirolo, ha subito un danno importante anche lache costeggia la Litoranea a strapiombo sul mare. Laeraoggetto diine restyling dopo anni di richieste proprio la scorsa primavera, pronta per la stagione estiva. Adesso ètransennata e si sta lavorando al recupero dello smottamento. Tanti cittadini hanno paura che la situazione si possa aggravare. Il gruppo di opposizione "Numana più" ha presentato un’interrogazione in Consiglio e intanto afferma: "È un fatto che Marcelli mostra da sempre criticità con la pioggia. Questa non è una scusante per far ricadere responsabilità su chi ci vive ma è un fatto di cui tenere profondamente conto. (Ilrestodelcarlino)