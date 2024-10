La locomotiva d’Europa non riesce a ripartire | Germania in recessione anche nel 2024 tagliate al ribasso le stime del Pil

(Di domenica 6 ottobre 2024) Lasi è fermata. Il governo tedesco taglia le sue previsioni di crescita per ile si attende unaper il secondo anno consecutivo. L’annuncio, a dirla tutta, ancora non è arrivato, ma secondo il Süddeutsche Zeitung è solo questione di pochi giorni. Il quotidiano tedesco ha anticipato i dati che Robert Habeck, ministro dell’Economia, svelerà pubblicamente mercoledì 9 ottobre. L’ultima stima di Berlino prevedeva una crescita dello 0,3% per ilquest’anno, invece, il prodotto interno lordo si contrarrà al -0,2%, facendo piombare lainper il secondo anno consecutivo. Più ottimistica la previsione per gli anni a venire, con il governo tedesco che prevede di espandere la propria economia del +1,1% nel 2025 e del +1,6% nel 2026. (Open.online)