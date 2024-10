La Lazio batte 2-1 in rimonta l’Empoli e aggancia la Juve al terzo posto (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Lazio batte 2-1 in rimonta l'Empoli, chiude una settimana perfetta con tre vittorie in tre partite e sale al 3° posto in classifica agganciando la Juventus a quota 13. Prima sconfitta in campionato invece per i toscani che restano fermi all'ottavo posto insieme all'Atalanta con 10 punti. Tra le mura amiche dello La Lazio batte 2-1 in rimonta l’Empoli e aggancia la Juve al terzo posto L'Identità. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – La2-1 inl'Empoli, chiude una settimana perfetta con tre vittorie in tre partite e sale al 3°in classificando lantus a quota 13. Prima sconfitta in campionato invece per i toscani che restano fermi all'ottavoinsieme all'Atalanta con 10 punti. Tra le mura amiche dello La2-1 inlaalL'Identità. (Lidentita)

Padel, il derby va alla Lazio: Di Canio-Fiore battono Candela-Perrotta al tie break - R“Yesss! C'mon!!”, Paolo Di Canio dopo aver firmato il doppio match point al termine di uno scambio bellissimo e infinito, pesca l'esultanza nel suo passato in Premier League.(leggo)

La Lazio batte l'Empoli 2-1 con le reti di Zaccagni e Pedro - L'Empoli spaventa la Lazio ma la squadra di Baroni riesce a superare l'ostacolo. Il minuto di silenzio per Franco Chimenti, ex presidente della Lazio nell'86 e a capo della Federazione italiana golf: ...(rainews)