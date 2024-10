La coppia Colombo-Lasta per Ravel e Brahms

(Di domenica 6 ottobre 2024) Nuovo appuntamento presso il Ridotto del teatro Alighieri con la rassegna ’Autunno musicale’, organizzata da Emilia-Romagna Concerti. Protagonista, alle 17 di oggi, sarà il giovane violinista Martino(nella foto) che collabora da diversi anni sia come solista che come professore d’orchestra con la Young Musicians European Orchestra, di cui è anche il vicepresidente. Si è esibito numerose volte a Ravenna come solista interpretando molti concerti di Bach e Vivaldi. Martino si sta perfezionando presso il Conservatorio di Amsterdam sotto la guida del violinista e didatta Ilya Grubert.sarà accompagnato al pianoforte da Daniele. Quest’ultimo, dopo aver conseguito il diploma di maturità, è stato ammesso con borsa di studio per merito al corso di alto perfezionamento dell’Accademia Pianistica Internazionale di Imola nella classe del maestro Leonid Margarius. (Ilrestodelcarlino)