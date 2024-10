JUVENTUS – Gatti a DAZN | Non ci sono alibi dovevamo vincere ad ogni costo

(Di domenica 6 ottobre 2024) Prima che Thiago Motta parlasse a, è intervenuto il calciatore Federico: “Non cida trovare. Questa era una partita da.” “Non cida trovare. Questa era una partita da. Questo ci serve a crescere, perchè abbiamo buttavo via due punti che alla lunga peseranno”. Senza Bremer una responsabilizzazione maggiore? Cambia qualcosa per te? “Certamente che cambia, è uno dei difensori più forti al mondo, la sua è una perdita significativa. Come ha affermato l’allenatore nei giorni scorsi, dobbiamo dare tutti di più, per lui, per la squadra, per i tifosi, per la società, per tutti. Il risultato di oggi deve servirci come opportunità di crescita, perché non si può pareggiare una partita del genere”. (Terzotemponapoli)