Juventus-Cagliari, pari di rigore: la sciocchezza di Douglas Luiz costa l’imbattibilità a Di Gregorio | CLASSIFICA (Di domenica 6 ottobre 2024) La Juventus non va oltre l’1-1 contro il Cagliari nel lunch match che apre la domenica della 7ª Giornata di Serie A. I bianconeri vanno in vantaggio con un calcio di rigore di Dusan Vlahovic che dedica la rete a Bremer, gli isolani rispondono nella ripresa con un penalty di Marin. Pesa l’errore di Douglas Luiz (intervento ingenuo e scomposto in area) che regala il secondo rigore in una settimana agli avversari dei bianconeri dopo quanto accaduto contro il Lipsia. Nel finale di partita Conceicao viene espulso per un doppio giallo (il secondo per simulazione). Il Cagliari colpisce anche un palo e spaventa i bianconeri che, oltre a subire il primo gol e a veder cadere l’imbattibilità di Di Gregorio durata 6 giornate, hanno rischiato di andare incontro anche al primo ko stagionale. (Di domenica 6 ottobre 2024) Lanon va oltre l’1-1 contro ilnel lunch match che apre la domenica della 7ª Giornata di Serie A. I bianconeri vanno in vantaggio con un calcio didi Dusan Vlahovic che dedica la rete a Bremer, gli isolani rispondono nella ripresa con un penalty di Marin. Pesa l’errore di(intervento ingenuo e scomposto in area) che regala il secondoin una settimana agli avversari dei bianconeri dopo quanto accaduto contro il Lipsia. Nel finale di partita Conceicao viene espulso per un doppio giallo (il secondo per simulazione). Ilcolpisce anche un palo e spaventa i bianconeri che, oltre a subire il primo gol e a veder caderedi Didurata 6 giornate, hanno rischiato di andare incontro anche al primo ko stagionale. (Calcioweb.eu)

Calcioweb.eu - Juventus-Cagliari pari di rigore | la sciocchezza di Douglas Luiz costa l’imbattibilità a Di Gregorio | CLASSIFICA

