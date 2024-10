Juventus-Cagliari | Koopmeiners sostituito all’intervallo problema al costato

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ha fatto scalpore la sostituzionedi Teunda parte di Thiago Motta, che ha rinunciato all’olandese per tutto il secondo tempo didopo un primo tempo negativo da parte del grande acquisto del mercato estivo. Ebbene, dietro la scelta dell’allenatore bianconero, riporta Dazn, c’è anche unfisico per l’olandese, che ha accusato un dolore ale che per questo ha lasciato spazio a Fagioli.alSportFace. (Sportface)