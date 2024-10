Juve-Cagliari Calvarese | Rosso Conceicao ESAGERATO manca UNIFORMITA’ Guardate cosa fa Kvaratskhelia

(Di domenica 6 ottobre 2024) Le parole di Gianpaolo, ex arbitro di Serie A, sull’espulsione di Franciscoper simulazione inntus-Gianpaoloha analizzato a Tuttosport l’espulsione di Franciscoper simulazione in. PAROLE – «Esagerata l’espulsione diper doppio giallo: il secondo arriva a causa di una simulazione in area di rigore. La spinta di Obert (Calcionews24)