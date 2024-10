Jesina con la Vigor Castelfidardo per non allontanarsi dalla vetta

(Di domenica 6 ottobre 2024) Lain casa contro lacercherà di non perdere terreno da un Tavullia Valfoglia scatenato che ieri ha colto la quarta vittoria in campionato. I leoncelli invece sono reduci da due pareggi consecutivi oltre che dall’eliminazione in Coppa Italia a opera del Moie Vallesina. Oggi in campo anche la Biagio Nazzaro Chiaravalle che salirà a Fermignano sul campo della seconda in classifica. PROMOZIONE (girone A), quinta giornata. Oggi (ore 15:30). Pergolese-Appignanese (ore 15), Gabicce Gradara-Villa San Martino,, Fermignanese-Biagio Nazzaro Chiaravalle. Ieri: Marina-Barbara Monserra 1-1, Moie Vallesina-Vismara 0-0, Lunano-Tavullia Valfoglia 0-4, Sant’Orso-Sassoferrato Genga 2-1. CLASSIFICA: Tavullia Valfoglia 13; Fermignanese 10;e Marina 8; Vismara, Villa San Martino e Barbara Monserra 7; Ganocce Gradara. S. (Ilrestodelcarlino)