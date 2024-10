It-Alert il test del Trentino farà squillare i cellulari anche in alcuni Comuni veronesi

(Di domenica 6 ottobre 2024) Lunedì 7 ottobre prende il via la Settimana della Protezione civile in, che verrà inauguarata dall'esercitazione It-, la quale coinvolgeràdella provincia di Verona. Come riferiscono i colleghi di TrentoToday, il nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione (Veronasera)