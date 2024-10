Israele papà di Emily Hand rapita il 7 ottobre | Un incubo lei vuole solo dimenticare

(Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' passato un anno da quel ''terrificante'' che fu il 7. Giorno in cui, tra i 215 ostaggi presi da Hamas nel sud di, c'era anche, che allora aveva 8 anni. ''continua a riprendersi, sta decisamente bene'', racconta un anno dopo ad Adnkronos Thomas. ''non L'articolodiil 7: “Un, lei” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (.com)