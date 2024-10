Israele dal 7 ottobre 2023 al Libano | la settimana dell’incubo guerra totale

(Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unaper l'escalation. Dal 7dello scorso anno non sono mancati i timori di allargamento del conflitto innescato dall'attacco di Hamas di quel giorno in. Ma mai come ora si teme per il Medio Oriente. Subito dopo l'attacco inall'alba del 7, costato la vita a quasi 1.200 (Periodicodaily)