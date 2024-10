Il pubblico lo insulta e risponde con il dito medio: arbitro di volley sospeso per 3 mesi (Di domenica 6 ottobre 2024) Nella pallavolo, come d’altronde in molti altri sport, gli arbitri usano le loro mani in modo ben preciso per comunicare una determinata decisione. Quanto avvenuto sei mesi fa in una partita valida per la Serie D maschile Campania, però, va ben oltre questo ruolo in campo. Un arbitro di volley è (Today) (Di domenica 6 ottobre 2024) Nella pallavolo, come d’altronde in molti altri sport, gli arbitri usano le loro mani in modo ben preciso per comunicare una determinata decisione. Quanto avvenuto seifa in una partita valida per la Serie D maschile Campania, però, va ben oltre questo ruolo in campo. Undi

Dito medio contro il pubblico: arbitro di volley sospeso per 3 mesi - Nella pallavolo, come d’altronde in molti altri sport, gli arbitri usano le loro mani in modo ben preciso per comunicare una determinata decisione. Quanto avvenuto sei mesi fa a San Giorgio a Cremano, però, va ben oltre questo ruolo in campo. Un arbitro di volley è stato squalificato oggi per 3... (Napolitoday)

Spaccio e aggressione a pubblico ufficiale: otto mesi di carcere per un 60enne di Civitanova. - Oggi il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ne ha disposto la carcerazione. Rintracciato in una zona non distante dalla sua abitazione, l’uomo è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Fermo. . Civitanova, 24 settembre 2024 – Ordine di incarcerazione di 8 mesi per un sessantenne ... (Ilrestodelcarlino)

Il parco pubblico resterà chiuso per sei mesi - Lavori da effettuare, il parco pubblico di Succivo resterà chiuso per sei mesi. Un progetto che interessa l’area che ricade anche su Sant’Arpino e Orta di Atella, e che mira al riuso e alla rifunzionalizzazione della struttura. L’ordinanza dirigenziale prevede il divieto di accesso per i... (Casertanews)