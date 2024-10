Il Barbera è un tabù, il Palermo perde in casa contro la Salernitana ed esce tra i fischi (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Palermo di Dionisi cade in casa contro la Salernitana, sommerso dai fischi a fine match: la squadra di Martusciello, cinica e spietata, vince grazie ad un tiro cross di Tello al 21’ che sorprende difesa e portiere. I rosanero hanno palesato le solite problematiche casalinghe: manovra lenta ed (Di domenica 6 ottobre 2024) Ildi Dionisi cade inla, sommerso daia fine match: la squadra di Martusciello, cinica e spietata, vince grazie ad un tiro cross di Tello al 21’ che sorprende difesa e portiere. I rosanero hanno palesato le solite problematichelinghe: manovra lenta ed (Palermotoday)

Forum Palermo ospita Casa Corepla: laboratori gratuiti per spiegare ai bambini la raccolta differenziata - Da lunedì 7 a domenica 20 ottobre Forum Palermo ospita Casa Corepla, un appuntamento ludo-didattico arricchito da una serie di laboratori gratuiti per spiegare ai visitatori, specialmente ai più piccoli, l’uso corretto della raccolta differenziata e del riciclo. In piazza Fashion sarà... (Palermotoday)

Under 17, sorriso in casa Palermo: Giulio La Mantia convocato in Nazionale - Il calciatore dell’Under 17 del Palermo, Giulio La Mantia, è stato convocato in Nazionale dal tecnico federale Massimiliano Favo. Il centrocampista classe 2008 sarà impegnato nella manifestazione chiamata "Torneo dei Gironi", in programma dal 4 al 6 ottobre a Novarello Villaggio Azzurro, centro... (Palermotoday)

Il Barbera è un tabù, il Palermo perde in casa contro la Salernitana ed esce tra i fischi - Un gol di Tello condanna i rosanero di Dionisi, che faticano tantissimo nella costruzione della manovra offensiva. Rimandata ancora una volta la prima gioia casalinga in campionato ...(palermotoday)

La settimana di Dossier: quanto si guadagna affittando una casa su Airbnb, la mappa del car sex a Palermo - Questa settimana Dossier, la sezione approfondimenti e inchieste di PalermoToday, ha contattato agenti immobiliari e operatori del settore fingendo interesse per l'investimento. Obiettivo: scoprire se ...(palermotoday)

