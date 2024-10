Strumentipolitici.it - I servizi ucraini rivendicano l’attentato a un responsabile della centrale nucleare a Energodar

Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it

(Di domenica 6 ottobre 2024) Isi sono resi ancora una volta protagonisti di un atto terroristico. E hanno di nuovo usato un’autobomba per colpire in modo vigliacco un civile che definivano “criminale di guerra”. Un’azione pericolosa e inquietante, dato il luogo dove è avvenuta, cioè presso ladi Zaporizhzhia. Autobomba nella città atomica Venerdì scorso è rimasto vittima del terrore ucraino Andrey Korotky, uno dei responsabili del personale adibito alo di sicurezzadi Zaporizhzhia. La sua automobile è scoppiata nel momento in cui si è seduto alla guida. È morto poco dopo in ospedale, nonostante il tentativo dei medici di salvargli la vita. La sua macchina era parcheggiata vicino a casa, a una decina di chilometri dalla. L’ordigno esplosivo, di fabbricazione artigianale, era stato posizionato proprio sotto il veicolo.