‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno’ arriva la serie sugli 883 | un ‘teen drama’ che riporta agli anni ’90

(Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una storia di musica e di grande amicizia sullo sfondo dei mitici90. Una storia di provincia, di illusioni, di coraggio ma anche di un successo travolgente, imprevisto e imprevedibile: quello di due ragazzi di Pavia, Max Pezzali e Mauro Repetto, che in pochidanno vita a una delle band più amate e iconiche della musica italiana. Una storia che appartiene a intere generazioni, raccontata inRagno – La leggendaria storia degli 883’, laSky Original creata da Sydney Sibilia, dall’11 ottobre su Sky e in streaming su Now. “È una storia che appartiene a tutti perché i sentimenti che muovono Max e Mauro sono gli stessi dei ragazzi di oggi”, racconta Sibilia alla presentazione dellaal Teatro Alcione di Milano, anticipando che gli ex 883 “l’hanno vista e l’hanno apprezzata”.