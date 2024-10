Giano chiude due stabilimenti il caso in parlamento

(Di domenica 6 ottobre 2024) Un’interrogazione parlamentare “per sollecitare interventi del governo in merito alla chiusura diSrl negliFedrigoni di Fabriano e Rocchetta, che mette a rischio 195 posti di lavoro”. L’ha presentata lo scorso 4 ottobre il senatore marchiRoberto Cataldi, del Movimento 5 stelle, che afferma: “uno stop all’attività sancito dal gruppo in maniera unilaterale che ovviamente non può passare in cavalleria: è necessario che il governo si attivi immediatamente”. (Ildenaro)