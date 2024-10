Genova: bimba di un anno muore dopo malore, ieri dimessa da pronto soccorso (Di domenica 6 ottobre 2024) Genova, 6 ott. (LaPresse) – Una bambina di circa un anno è morta questa mattina a Moconesi, nell’entroterra del genovese di Levante. La piccola secondo le prime informazioni avrebbe avuto un malore in casa. I genitori hanno allertato il 118, sul posto insieme ad automedica, mobilitato anche l’elicottero ma per la piccola non c’è stato nulla da fare, il quadro clinico è precipitato nel giro di poco tempo. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ott. (LaPresse) – Una bambina di circa unè morta questa mattina a Moconesi, nell’entroterra del genovese di Levante. La piccola secondo le prime informazioni avrebbe avuto unin casa. I genitori hallertato il 118, sul posto insieme ad automedica, mobilitato anche l’elicottero ma per la piccola non c’è stato nulla da fare, il quadro clinico è precipitato nel giro di poco tempo. (Lapresse)

Lapresse - Genova | bimba di un anno muore dopo malore ieri dimessa da pronto soccorso

Genova, bimba di un anno muore a casa: aperto fascicolo - Una bambina di un anno è morta a casa sua, in un paese dell'entroterra di Genova. . La procura di Genova ha aperto un fascicolo per accertare le cause del decesso e ha disposto l’autopsia. Secondo quanto riferito dal personale sanitario, accorso sul posto dopo l’allarme dei genitori, la piccola non ... (Tg24.sky)

Bimba di un anno morta in casa a Genova, a dare l’allarme i genitori: indagini in corso - La Procura di Genova ha aperto un fascicolo sulla morte di una bambina di 1 anno avvenuta in un paese dell'entroterra per cause che saranno chiarite dall'autopsia.Continua a leggere . (Fanpage)

Venezia presenta gli equipaggi del palio delle repubbliche marinare, quest'anno a Genova - Una sfida a colpi di remi per conquistare l'ambito primo premio con il proprio galeone. Venezia è pronta per disputare a Genova, la prossima domenica 13 ottobre, la 69. edizione della regata delle antiche repubbliche marinare. Un aspetto significativo di questa edizione è l'introduzione, per il... (Veneziatoday)

Genova, bimba di un anno muore in casa: procura apre fascicolo - GENOVA - La Procura di Genova ha aperto un fascicolo e sarà disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso improvviso a casa di una bambina di un anno in un paese dell'entroterra di Genova.(primocanale)

Bambina di un anno morta improvvisamente per una crisi intestinale. Il dramma a Genova, aperta un'inchiesta - Dramma nell'entroterra di Genova, dove una bambina di appena un anno è morta improvvisamente. Per chiarire le cause del decesso, la Procura ha aperto un'inchiesta e ...(leggo)

Bimba di un anno muore in casa a Moconesi, Procura di Genova apre fascicolo - La Procura di Genova ha aperto un fascicolo e sarà disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso improvviso a casa di una bambina di un anno a Moconesi nell'entroterra di Genova. Sono stati i ...(rainews)