Francesco d’Assisi | un sogno da costruire con il dialogo con la cura e con la tenerezza

(Di domenica 6 ottobre 2024) Per gli ottocento anni dalla composizione del Cantico delle creature il Convitto Nazionale di Avellino ha organizzato lo scorso 4 ottobre una Giornata in onore di una delle figure più poliedriche della storia,. Il titolo scelto per l’evento lascia pochissimo spazio ai commenti (Avellinotoday)