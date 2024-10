"Forza Raffaele!": Avellino prega per lui, stasera la veglia di solidarietà al Duomo (Di domenica 6 ottobre 2024) Questa sera, dalle ore 20:00 alle 21:00, presso la Cattedrale del Duomo di Avellino, si terrà una veglia di preghiera in onore di Raffaele Capolupo, giovane supporter dell’U.S. Avellino attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Moscati. L’incontro (Di domenica 6 ottobre 2024) Questa sera, dalle ore 20:00 alle 21:00, presso la Cattedrale deldi, si terrà unadi preghiera in onore diCapolupo, giovane supporter dell’U.S.attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Moscati. L’incontro (Avellinotoday)

