Formazioni ufficiali Real Sociedad-Atletico Madrid Liga 2024 2025

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ledi, partita valida per la nona giornata della. Ancora imbattuto in campionato i colchoneros, che vanno alla ricerca dei tre punti per scavalcare il Villarin terza posizione e mettersi all’inseguimento die Barça. Appena 8 invece i punti conquistati dai baschi, addirittura quindicesimi in classifica e chiamati a scuotersi per non compromettere la stagione. Ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesaSportFace. (Sportface)