FLOReal & Pane a Stupinigi | un binomio perfetto per un weekend all' insegna della natura e del gusto

(Di domenica 6 ottobre 2024) Dall'11 al 13 ottobre, la splendida cornicePalazzina di Caccia disi trasforma in un caleidoscopio di colori e profumi con la quarta edizione di. La manifestazione, ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di giardinaggio e, si conferma come una delle (Torinotoday)