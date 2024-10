Fiorentina-Milan, esame di alta quota. Probabili formazioni e tv (Di domenica 6 ottobre 2024) Firenze, 5 ottobre 2024 – Per la Fiorentina, passare in pochi giorni dai modestissimi gallesi del “The New Saints” (battuti non senza fatica) al Milan che lotta per lo scudetto può far venire il mal di testa, ma per i viola di Palladino è anche l’occasione per dare una svolta a una stagione per ora non entusiasmante con una vittoria rocambolesca con la Lazio, una sconfitta a Bergamo e quattro pareggi con altrettante squadre teoricamente più deboli (Parma, Venezia, Monza ed Empoli). Stasera al “Franchi” (ore 21, diretta tv su Dazn) arriva una squadra (non solo teoricamente) più forte e allora ecco che vincere contro i rossoneri di Fonseca sarebbe la prima bella impresa di questo campionato gigliato. Il problema è che per battere il Milan ci vuole proprio “una notte magica” come dice Palladino. (Di domenica 6 ottobre 2024) Firenze, 5 ottobre 2024 – Per la, passare in pochi giorni dai modestissimi gallesi del “The New Saints” (battuti non senza fatica) alche lotta per lo scudetto può far venire il mal di testa, ma per i viola di Palladino è anche l’occasione per dare una svolta a una stagione per ora non entusiasmante con una vittoria rocambolesca con la Lazio, una sconfitta a Bergamo e quattro pareggi con altrettante squadre teoricamente più deboli (Parma, Venezia, Monza ed Empoli). Stasera al “Franchi” (ore 21, diretta tv su Dazn) arriva una squadra (non solo teoricamente) più forte e allora ecco che vincere contro i rossoneri di Fonseca sarebbe la prima bella impresa di questo campionato gigliato. Il problema è che per battere ilci vuole proprio “una notte magica” come dice Palladino. (Sport.quotidiano)

