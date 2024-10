Fiorentina-Milan, dove vederla in tv e streaming: orario e probabili formazioni (Di domenica 6 ottobre 2024) Finite gli impegni nelle coppe europee, è tornata la Serie A. Nel settimo turno campionato, la Fiorentina sarà impegnata in casa contro il Milan. La squadra di mister Raffaele Palladino (Di domenica 6 ottobre 2024) Finite gli impegni nelle coppe europee, è tornata la Serie A. Nel settimo turno campionato, lasarà impegnata in casa contro il. La squadra di mister Raffaele Palladino (Ilmessaggero)

Convocati Fiorentina: le scelte per il Milan, tre assenti - In scena questa sera il match tra Fiorentina e Milan, al Franchi alle ore 20:45. Questi i Convocati di Raffaele Palladino: ancora out Marin... (Calciomercato)

Fiorentina-Milan, Fonseca non cambia: “Morata c’è. Su Pavlovic …” - Paulo Fonseca, allenatore dei rossoneri, ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2024-2025. (Pianetamilan)

Fiorentina-Milan, Palladino non rinuncia a Kean. Orari e dove vedere la gara - Siamo carichi. Negli allenamenti ho visto tanta partecipazione. Vista l’assenza di Mandragora – operato al menisco – a centrocampo, la diga davanti alla difesa sarà formata da Cataldi e Bove, con Colpani, Gudmundsson e Gosens – spostato in avanti – che formeranno il terzetto di trequartisti a ... (Sport.quotidiano)