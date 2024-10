Fiorentina-Milan 2-1 (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Fiorentina batte 2-1 il Milan nel posticipo della settima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Per i viola in gol l'ex Adli al 35' e Gudmundsson al 73'; momentaneo pareggio di Pulisic al 60'. Tre rigori tirati e tre rigori parati: il primo al 22' da Maignan (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Labatte 2-1 ilnel posticipo della settima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Per i viola in gol l'ex Adli al 35' e Gudmundsson al 73'; momentaneo pareggio di Pulisic al 60'. Tre rigori tirati e tre rigori parati: il primo al 22' da Maignan (Periodicodaily.com)

Fiorentina-Milan 2-1: vittoria di carattere dei viola contro i rossoneri - vittoria di prestigio per la Fiorentina che ha battuto 2-1 il Milan al Franchi in un match ricchissimo di emozioni. Nel posticipo della 7ª giornata la formazione gigliata è andata in vantaggio al 35' del primo tempo con Adli, dopo aver fallito un calcio di rigore al 22' con Kean. Nelle battute... (Firenzetoday.it)

Theo Hernandez espulso dopo il fischio finale di Fiorentina-Milan: Morata cerca di limitare i danni - Cartellino rosso per Theo Hernandez dopo il fischio finale della partita persa dal suo Milan a Firenze. Molto arrabbiato l'esterno francese.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Theo Hernandez, dopo l’errore dal dischetto la beffa: il tonfo in Fiorentina-Milan - Theo Hernandez ha vissuto un Fiorentina-Milan da incubo. Come se non bastasse, il calciatore ex Real Madrid ha terminato la partita in maniera molto nervosa, stante la sconfitta subita dai meneghini contro la Viola, ricevendo anche un’espulsione a causa di un comportamento giudicato irrispettoso ... (Inter-news.it)

