Edoardo Prati | Studiare i classici è un atto di ribellione la mia forma di resistenza La passione per la letteratura? Iniziata con Geronimo Stilton

(Di domenica 6 ottobre 2024), ventenne romagnolo con mezzo milione di follower su Instagram e 4 milioni di like su TikTok, sta per debuttare a teatro con "Cantami d’amore", uno spettacolo che lo porterà in quaranta città italiane. L'articolo: “è undi, la miadi”. Laper la? “con” . (Orizzontescuola)