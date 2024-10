Due rider consegnavano droga dallo zaino per le consegne per passare inosservati

(Di domenica 6 ottobre 2024) Blitz anticon i carabinieri hanno fatto irruzione in un deposito di San Giovanni a Teduccio sequestrando quasi 2mila panetti di hashish per un totale di 190 chili di hashish, rinvenendo anche 20mila euro in contanti.In loco i militari dell'arma del nucleo investigativo di Castello di (Napolitoday)