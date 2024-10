Domani dopo la decisione del Tas Pogba e la Juve si incontreranno per la risoluzione del contratto

(Di domenica 6 ottobre 2024) La sentenza del Tas che dovrebbe ridurre la squalifica per doping di Paulda 4 anni a 18 mesi, non è ancora stata emessa, eppure già appare evidente che il suo futuro non sarà alla. Tuttosport lo aveva anticipato subito “Nel suo comunicato dichiara di non essersi mai arreso a quella che riteneva un’ingiustizia, ma nessun riferimento allantus. Quando il Tas (Tribunale amministrativo dello sport) ufficializzerà la riduzione, arriverà il momento per il giocatore e i bianconeri di fare chiarezza; il suovale fino a giugno 2026. Si sarebbe azzerato con la vecchia squalifica, ma ora si riattiva. E con lui, anche il mega ingaggio di 12 milioni e mezzo lordi. C’è la possibilità per lantus di puntare alladelcon una buonuscita”. (Ilnapolista.it)