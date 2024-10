Corteo pro Palestina, 34 agenti feriti e 200 persone allontanate: caccia ai violenti, verifiche su infiltrati (Di domenica 6 ottobre 2024) Un arresto, quattro fermati, oltre 200 persone allontanate prima della manifestazione (di cui 51 con foglio di via, poiché gravate da precedenti per reati contro l’ordine pubblico) e 150 che hanno deciso di tornare a casa per non farsi identificare ai controlli. È questo il bilancio, ancora provvisorio, dei disordini nati durante il Corteo per la Palestina di ieri, sabato 5 ottobre, a Roma. Per quanto riguarda le forze dell’ordine, sono 34 gli agenti feriti, tra cui un dirigente della polizia che ha riportato la frattura del bacino. «Tutta la mia vicinanza e gratitudine ai 34 operatori delle forze di polizia aggrediti e feriti nell’occasione. (Di domenica 6 ottobre 2024) Un arresto, quattro fermati, oltre 200prima della manifestazione (di cui 51 con foglio di via, poiché gravate da precedenti per reati contro l’ordine pubblico) e 150 che hanno deciso di tornare a casa per non farsi identificare ai controlli. È questo il bilancio, ancora provvisorio, dei disordini nati durante ilper ladi ieri, sabato 5 ottobre, a Roma. Per quanto riguarda le forze dell’ordine, sono 34 gli, tra cui un dirigente della polizia che ha riportato la frattura del bacino. «Tutta la mia vicinanza e gratitudine ai 34 operatori delle forze di polizia aggrediti enell’occasione. (Open.online)

Il maltempo in Val Camonica: venti persone allontanate da casa, interrotta la ferrovia per Edolo - Lunedì il Broletto avvierà i lavori di consolidamento del versante franato, mentre il Comune di Malegno inizierà quelli di raccolta delle acque meteoriche sulla strada comunale sovrastante. A Darfo Boario Terme, in particolare, è straripato il torrente Burio lungo la Strada provinciale 294. La ... (Ilgiorno)

Anagni | Ferentino. Controlli dei Carabinieri. 4 persone segnalate per stupefacenti, 3 persone deferite in stato di libertà e 3 persone allontanate con foglio di via obbligatorio - 4 persone segnalate per stupefacenti, 3 persone deferite in stato di libertà e 3 persone allontanate con foglio di via obbligatorio sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Cronache Cittadine Anagni | FERENTINO – Continuano i Controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Anagni e ... (Cronachecittadine)

Anagni | Ferentino. Controlli dei Carabinieri. 4 persone segnalate per stupefacenti, 3 persone deferite in stato di libertà e 3 persone allontanate con foglio di via obbligatorio - Controlli dei Carabinieri. 4 persone segnalate per stupefacenti, 3 persone deferite in stato di libertà e 3 persone allontanate con foglio di via obbligatorio sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Cronache Cittadine Anagni | FERENTINO – Continuano i Controlli straordinari dei Carabinieri ... (Cronachecittadine)

Mattarella: «Ferma condanna per l’attacco del 7 ottobre. Ora serve il cessate il fuoco» - Per il Capo dello Stato c’è bisogno di una definitiva soluzione negoziata tra Israele e Palestina. Massima attenzione domani a Roma.(ilsole24ore)

Roma – Piantedosi: “Tutta la mia vicinanza ai 34 operatori delle forze di polizia aggrediti e feriti” - ROMA - "Il bilancio della manifestazione di ieri a Roma è di quattro persone fermate, tra cui una arrestata, e di oltre 200 allontanate prima dell'inizio. Di ...(etrurianews)

Corteo pro Pal:200 allontanati, 51 fogli via, un arresto - Un arresto, quattro fermati, oltre 200 persone allontanate prima della manifestazione di cui 51 con foglio di via -poiché gravate da precedenti per reati contro l'ordine pubblico- e 150 che per non ...(ansa)