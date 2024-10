Con due bottiglie di benzina davanti alla pizzeria | il suo obiettivo però era l' ex

(Di domenica 6 ottobre 2024) E’ stato uno dei braccialetti elettronici anti-stalking ad allertare contemporaneamente il 112 e la vittima. Da qualche mese il tribunale di Napoli aveva imposto ad un 33enne di Giugliano di indossarlo e di non avvicinarsisua ex. 500 metri ddonna il limite da non oltrepassare ed entro (Napolitoday)