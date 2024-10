Città del Benvivere Parma nella top ten Guerra | Il sistema funziona

(Di domenica 6 ottobre 2024) “Osserviamo sempre le classifiche dalla giusta distanza, ma vedere che nel rapporto Ecraavanza e entratop ten non può che far piacere e dimostra che unpubblico e privato, economico, sociale, culturale e politico sa stare in altogran parte di queste graduatorie. Siamo (Parmatoday)