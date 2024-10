Celebrazioni Rai, Bruno Vespa: "Mai citato Porta a porta" (Di domenica 6 ottobre 2024) Il giornalista ha abbandonato la celebrazione dei 100 anni della radio e dei 70 della televisione: "Non una parola, né una immagine" (Di domenica 6 ottobre 2024) Il giornalista ha abbandonato la celebrazione dei 100 anni della radio e dei 70 della televisione: "Non una parola, né una immagine" (Ilgiornale)

Alle celebrazioni per i 100 anni della Rai non citano Porta a Porta. Vespa si infuria e se ne va - In una nota, il conduttore scrive di essere “indignato per il trattamento riservato a Porta a Porta”. Cambiano le stagioni, ma l’anima profonda della Rai resta sempre dalla stessa parte. Non una parola, né una immagine sui 30 anni di Porta a Porta. Vespa continua “Accanto al doveroso omaggio a ... (Ilfattoquotidiano)

